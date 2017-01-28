«Ювентус» готов взять в аренду у «Вольфсбурга» Луиса Густаво

«Старая синьора» готова взять бразильца в аренду за € 2 млн с опцией выкупа за € 15 млн, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. При этом «Вольфсбург» хотел бы сразу продать футболиста, а не отпускать его в аренду.



В нынешнем сезоне Луис Густаво провёл 12 матчей в Бундеслиге, однако результативными действиями не отметился. «Вольфсбург» после 17 туров набрал 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.