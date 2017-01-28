Бывший форвард «Анжи» Будковский продлил контракт с «Шахтером»
Нападающий Филипп Будковский, который начинал сезон-2016/17 в «Анжи» и зимой вернулся из аренды в «Шахтер», продлил контракт с донецким клубом. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий.
«В последние полгода, выступая за «Анжи», Филипп очень прилично проявил себя. Несколько клубов выразили готовность приобрести Будковского на очень хороших финансовых условиях.
Ему только 24. Но, чтобы прогрессировать, нужно играть. И Будковский будет играть. На данный момент не на Украине, на правах аренды. Но вскоре, уверен, в «Шахтере». «Шахтере», который в него верит и на него рассчитывает. Именно поэтому Будковский продлил контракт с «Шахтером» на 3,5 года, — написал Шаблий на своей странице в Instagram.
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