Бывший форвард «Анжи» Будковский продлил контракт с «Шахтером»

«В последние полгода, выступая за «Анжи», Филипп очень прилично проявил себя. Несколько клубов выразили готовность приобрести Будковского на очень хороших финансовых условиях.

Ему только 24. Но, чтобы прогрессировать, нужно играть. И Будковский будет играть. На данный момент не на Украине, на правах аренды. Но вскоре, уверен, в «Шахтере». «Шахтере», который в него верит и на него рассчитывает. Именно поэтому Будковский продлил контракт с «Шахтером» на 3,5 года, — написал Шаблий на своей странице в Instagram.