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28 января 2017, 7:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери: «Лестер» слишком часто пропускает

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал ничейный исход матча 1/16 финала Кубка Англии с «Дерби Каунти» (2:2). От поражения «лис» спас гол Уэса Моргана на 86-й минуте.

Главный тренер <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> прокомментировал ничейный исход матча 1/16 финала Кубка Англии с Дерби <span class=error>Каунти</span> (2:2). От поражения лис спас гол <span class=error>Уэса</span> Моргана на 86-й минуте. Увеличить
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«Это был тяжёлый матч. Мы хорошо начали и забили первыми, но затем снизили темп. Соперник играл хорошо и забил дважды. Второй тайм мы тоже начали хорошо, создали несколько моментов, но взломать их оборону было трудно. Здорово, что Морган спас нас.

Мы должны играть более собранно, не терять концентрацию по ходу матчей. Мы слишком часто пропускаем. Можем лишь продолжать работать», — приводит слова Раньери BBC.

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