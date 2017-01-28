Раньери: «Лестер» слишком часто пропускает

«Это был тяжёлый матч. Мы хорошо начали и забили первыми, но затем снизили темп. Соперник играл хорошо и забил дважды. Второй тайм мы тоже начали хорошо, создали несколько моментов, но взломать их оборону было трудно. Здорово, что Морган спас нас.



Мы должны играть более собранно, не терять концентрацию по ходу матчей. Мы слишком часто пропускаем. Можем лишь продолжать работать», — приводит слова Раньери BBC.