Защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако» за 8,5 миллионов евро
Крайний защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако», сообщает
пресс-служба бразильского клуба.
20-летний бразилец является воспитанником «Фламенго». За первую команду дебютировал в 2014 году, с тех пор принял участие в 49 матчах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Все детали трансфера не разглашаются, но по данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, монегаски заплатили за футболиста 8,5 миллионов евро.
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