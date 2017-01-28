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28 января 2017, 7:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Марсель» дома разгромил «Монпелье» в 22-м туре чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Футболисты «Марселя» на своем поле разгромили «Монпелье» в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Игра, прошедшая в Марселе в пятницу, завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Хет-трик сделал Бафетимби Гомис (4-я, 19-я и 77-я минуты), еще по голу в составе победителей забили Роланду (38) и Флориан Товен (88, с пенальти). У «Монпелье» отличился Риад Будебуз (49). На 87-й минуте с поля был удален защитник «Монпелье» Вильям Реми.

«Марсель» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Монпелье» с 23 баллами идет 14-м.

В следующем туре «Марсель» сыграет 3 февраля на выезде с «Мецом». «Монпелье» днем позже примет «Бастию».

27.01.2017 22:45 основной раунд: 22-й тур Velodrome
Марсель 5:1 Монпелье
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Руди Гарсия Фредерик Антц
Голы
4′ Бафетимби Гомис 18
19′ Бафетимби Гомис 18
38′ Жорже Пиреш Роланду 6
77′ Бафетимби Гомис 18
88′ Флориан Товен 26
10 Риад Будебуз 49′
Составы
Йоан Пеле 16
Хироки Сакаи 2
Жорже Пиреш Роланду 6
Род Фанни 24
Реми Кабелла 7
Вильям Венкер 19
Флориан Товен 26
Андре-Франк Замбо 29
72′ Патрис Эвра 21
80′ Матеус Маседу Дориа 3
77′ Максим Лопес 27
Морган Сансон 8
85′ Бафетимби Гомис 18
Буна Сарр 17
1 Лоран Пьоннье
4 Виторину Илтон
21 Вильям Реми 87′
24 Жером Руссийон
7 Поль-Бастьен Лан
10 Риад Будебуз
28 Стефан Сессеньон 86′
11 Нанитамо Иконе
23 Норди Мукьеле 82′
12 Лукаш Покорны
13 Эйе Скири 81′
33 Брайан Пасси
15 Стев Мунье 82′
19 Сулейман I Камара
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
17 Удары (всего) 19
9 Удары в створ 9
7 Угловые 5
12 Фолы 7
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тони Шапрон (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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