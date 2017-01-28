«Марсель» дома разгромил «Монпелье» в 22-м туре чемпионата Франции по футболу

Игра, прошедшая в Марселе в пятницу, завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Хет-трик сделал Бафетимби Гомис (4-я, 19-я и 77-я минуты), еще по голу в составе победителей забили Роланду (38) и Флориан Товен (88, с пенальти). У «Монпелье» отличился Риад Будебуз (49). На 87-й минуте с поля был удален защитник «Монпелье» Вильям Реми.

«Марсель» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Монпелье» с 23 баллами идет 14-м.

В следующем туре «Марсель» сыграет 3 февраля на выезде с «Мецом». «Монпелье» днем позже примет «Бастию».