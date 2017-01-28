«Марсель» дома разгромил «Монпелье» в 22-м туре чемпионата Франции по футболу
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Марселя» на своем поле разгромили «Монпелье» в матче 22-го тура чемпионата Франции.
Игра, прошедшая в Марселе в пятницу, завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
«Марсель» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Монпелье» с 23 баллами идет 14-м.
В следующем туре «Марсель» сыграет 3 февраля на выезде с «Мецом». «Монпелье» днем позже примет «Бастию».
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Фредерик Антц
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|17
|Удары (всего)
|19
|9
|Удары в створ
|9
|7
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Тони Шапрон (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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