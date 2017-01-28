Мората опроверг слухи о своём желании уйти из «Реала»

Ранее сообщалось, что Мората недоволен своим положением в команде и намерен в летнее трансферное окно сменить клубную прописку, если главным тренером «сливочных» останется Зинедин Зидан.



«Не важно, кто и что говорит. “Реал” навсегда! Это Мадрид, и мы будем биться до смерти», — написал Мората на своей странице в «Инстаграме».



В текущем сезоне Мората провёл 13 матчей в чемпионате Испании (из них 6 — в основном составе), забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.