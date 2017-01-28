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28 января 2017, 1:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гомис вышел на 1-е место в списке бомбардиров Лиги 1 среди действующих игроков

Нападающий «Марселя» Бафетимби Гомис, оформив хет-трик в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (4:1), стал лучшим бомбардиром Лиги 1 среди действующих игроков.

В активе Гомиса теперь 115 забитых мячей. По этому показателю 31-летний француз обошёл шведа Златана Ибрагимовича, который с 2012 по 2016 год забил 113 голов за «ПСЖ». Минувшим летом Златан перешёл в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Гомис провёл 21 матч в чемпионате Франции, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи.

Марсель
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