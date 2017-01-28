Гомис вышел на 1-е место в списке бомбардиров Лиги 1 среди действующих игроков

В активе Гомиса теперь 115 забитых мячей. По этому показателю 31-летний француз обошёл шведа Златана Ибрагимовича, который с 2012 по 2016 год забил 113 голов за «ПСЖ». Минувшим летом Златан перешёл в «Манчестер Юнайтед».



В нынешнем сезоне Гомис провёл 21 матч в чемпионате Франции, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи.