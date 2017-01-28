«Осасуна» и «Малага» не выявили победителя

Встреча прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и закончилась со счётом 1:1.



На 19-й минуте Майкл Сантос имел возможность вывести гостей вперёд, но не реализовал пенальти. На 76-й минуте полузащитник «Осасуны» Горан Чаушич открыл счёт в матче, но уже через три минуты Игнасио Камачо восстановил равенство.



«Осасуна» набрала 10 очков и располагается на 19-м месте в таблице Примеры. «Малага» (22 балла) занимает 13-ю строчку.