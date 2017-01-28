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28 января 2017, 1:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Осасуна» и «Малага» не выявили победителя

«Осасуна» сыграла вничью с «Малагой» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и закончилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте Майкл Сантос имел возможность вывести гостей вперёд, но не реализовал пенальти. На 76-й минуте полузащитник «Осасуны» Горан Чаушич открыл счёт в матче, но уже через три минуты Игнасио Камачо восстановил равенство.

«Осасуна» набрала 10 очков и располагается на 19-м месте в таблице Примеры. «Малага» (22 балла) занимает 13-ю строчку.

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