Гол Моргана помог «Лестеру» избежать вылета из Кубка Англии
«Лестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Дерби Каунти» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
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Встреча прошла в Дерби на стадионе «Прайд Парк» и закончилась со счётом 2:2.
Уже на 8-й минуте «лисы» вышли вперёд благодаря автоголу Даррена Бента, но вскоре форвард хозяев исправился и сравнял счёт, а на 40-й минуте Крэйг Брайсон забил второй мяч «баранов». За четыре минуты до конца основного времени капитан действующих чемпионов Англии Уэс Морган сравнял счёт. Команды проведут переигровку на поле «Лестера», дата матча станет известна позднее.
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