Гол Моргана помог «Лестеру» избежать вылета из Кубка Англии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча прошла в Дерби на стадионе «Прайд Парк» и закончилась со счётом 2:2.



Уже на 8-й минуте «лисы» вышли вперёд благодаря автоголу Даррена Бента, но вскоре форвард хозяев исправился и сравнял счёт, а на 40-й минуте Крэйг Брайсон забил второй мяч «баранов». За четыре минуты до конца основного времени капитан действующих чемпионов Англии Уэс Морган сравнял счёт. Команды проведут переигровку на поле «Лестера», дата матча станет известна позднее.