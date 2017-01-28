Эдуардо Варгас перешёл из «Хоффенхайма» в мексиканский «Тигрес»

Подробности трансфера не разглашаются, но, по информации немецкого издания Bild, сумма трансфера составила € 6 млн, и «Хоффенхайм» получит 40% от последующей продажи 27-летнего игрока.



За немецкий клуб бывший Варгас выступал с августа 2016 года. В нынешнем сезоне провёл всего шесть матчей и голов не забивал.