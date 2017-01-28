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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28581037/
28 января 2017, 1:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эдуардо Варгас перешёл из «Хоффенхайма» в мексиканский «Тигрес»

Мексиканский «Тигрес» на своём официальном сайте объявил о переходе из немецкого «Хоффенхайма» нападающего Эдуардо Варгаса.

Подробности трансфера не разглашаются, но, по информации немецкого издания Bild, сумма трансфера составила € 6 млн, и «Хоффенхайм» получит 40% от последующей продажи 27-летнего игрока.

За немецкий клуб бывший Варгас выступал с августа 2016 года. В нынешнем сезоне провёл всего шесть матчей и голов не забивал.
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