Эдуардо Варгас перешёл из «Хоффенхайма» в мексиканский «Тигрес»
Мексиканский «Тигрес» на своём официальном сайте объявил о переходе из немецкого «Хоффенхайма» нападающего Эдуардо Варгаса.
Подробности трансфера не разглашаются, но, по информации немецкого издания Bild, сумма трансфера составила € 6 млн, и «Хоффенхайм» получит 40% от последующей продажи 27-летнего игрока.
За немецкий клуб бывший Варгас выступал с августа 2016 года. В нынешнем сезоне провёл всего шесть матчей и голов не забивал.
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