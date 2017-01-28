«Айнтрахт» победил в гостях «Шальке» и поднялся на третье место в Бундеслиге
В стартовом матче 18-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене встречались «Шальке» и «Айнтрахт».
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Команда из Франкфурта в гостях победила с минимальным счётом. Единственный мяч на 33-й минуте забил Александер Майер.
Благодаря победе «Айнтрахт» (32 очка) поднялся на третье место в таблице Бундеслиги, а «Шальке» (21 очко) располагается на 10-й строчке.
|27.01.2017 22:30
|основной раунд: 18-й тур
|Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
|Шальке-04
|0:1
|Айнтрахт Ф
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Нико Ковач
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|17
|7
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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