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28 января 2017, 0:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Айнтрахт» победил в гостях «Шальке» и поднялся на третье место в Бундеслиге

В стартовом матче 18-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене встречались «Шальке» и «Айнтрахт».

В стартовом матче 18-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене встречались <span class=error>Шальке</span> и <span class=error>Айнтрахт</span>. Увеличить
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Команда из Франкфурта в гостях победила с минимальным счётом. Единственный мяч на 33-й минуте забил Александер Майер.

Благодаря победе «Айнтрахт» (32 очка) поднялся на третье место в таблице Бундеслиги, а «Шальке» (21 очко) располагается на 10-й строчке.

27.01.2017 22:30 основной раунд: 18-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Шальке-04 0:1 Айнтрахт Ф
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Маркус Вайнцирль Нико Ковач
Голы
14 Александр I Майер (М. Хасебе) 33′
Составы
Ральф Ферманн 1
Бенедикт Хеведес 4
86′ Сеад Колашинац 6
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Матия Настасич 31
Леон Горецка 8
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 13
Гвидо Бургшталлер 19
53′ Йоханнес Гайс 5
Донис Авдияй 33
77′ 79′ Набиль Бенталеб 10
Евгений Коноплянка 11
66′ Алессандро Шепф 21
Даниэль Калиджури 18
13 Хайнц Линднер
5 Хесус Вальехо
6 Бастиан Очипка 48′
19 Давид Анхель Абраам
22 Тимоти Чэндлер
20 Макото Хасебе
39 Омар Маскарель
14 Александр I Майер
28 Аймен Баркок 85′
15 Майкл Хектор
11 Мият Гачинович 90′
30 Шани Тарашай
31 Бранимир Хргота 62′
9 Харис Сеферович
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 1
3 Угловые 2
18 Фолы 17
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
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Айнтрахт Ф
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