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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28580688/
27 января 2017, 23:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Названы страны с самым большим процентом игроков, не получающих вовремя зарплату

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала исследование, в котором среди прочего названы страны, где наиболее плохо обстоят дела с выплатой заработной платы в срок.

По данным FIFPro, в Габоне 95,6% игроков за последние два сезона не получали зарплату вовремя. Далее идут Боливия (94,9%) и Тунис (93,8%).

В Европе самый большой процент игроков, не получавших заработную плату вовремя, у Мальты (78,8%). В России — 25%.
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