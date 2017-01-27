Названы страны с самым большим процентом игроков, не получающих вовремя зарплату
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала исследование, в котором среди прочего названы страны, где наиболее плохо обстоят дела с выплатой заработной платы в срок.
По данным FIFPro, в Габоне 95,6% игроков за последние два сезона не получали зарплату вовремя. Далее идут Боливия (94,9%) и Тунис (93,8%).
В Европе самый большой процент игроков, не получавших заработную плату вовремя, у Мальты (78,8%). В России — 25%.
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