Названы страны с самым большим процентом игроков, не получающих вовремя зарплату

По данным FIFPro, в Габоне 95,6% игроков за последние два сезона не получали зарплату вовремя. Далее идут Боливия (94,9%) и Тунис (93,8%).



В Европе самый большой процент игроков, не получавших заработную плату вовремя, у Мальты (78,8%). В России — 25%.