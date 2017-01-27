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Специалист был уволен из «Динамо» в 2014 году, после чего остается безработным.

— Были предложения, но конкретного пока ничего, — цитирует xsport.ua Блохина. — Предложения были, но я думаю, что нет, внимания они не достойны. За Китай был разговор. Но ни о чем конкретно не договорились. Восток, просто, дело тонкое, я считаю.

— Вы слышали, что недавно вашего экс-партнера Игоря Беланова обидели. В France Football написали, что его «Золотой мяч» нужно было Марадоне вручить, как вы думаете, правильное замечание и на вашу награду, случайно, никто не охотился?