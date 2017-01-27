Олег Блохин: Были предложения из Китая, но Восток — дело тонкое
Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин дал понять, что в последнее время не получал конкретных предложений по работе.
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Специалист был уволен из «Динамо» в 2014 году, после чего остается безработным.
— Были предложения, но конкретного пока ничего, — цитирует xsport.ua Блохина. — Предложения были, но я думаю, что нет, внимания они не достойны. За Китай был разговор. Но ни о чем конкретно не договорились. Восток, просто, дело тонкое, я считаю.
— Вы слышали, что недавно вашего
— Да нет, за моим «Мячом» никто не охотился. А с Белановым, наверное, это шутка
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