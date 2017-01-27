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27 января 2017, 23:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Олег Блохин: Были предложения из Китая, но Восток — дело тонкое

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин дал понять, что в последнее время не получал конкретных предложений по работе.

Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Олег <span class=error>Блохин</span> дал понять что в последнее время не получал конкретных предложений по работе. Увеличить
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Специалист был уволен из «Динамо» в 2014 году, после чего остается безработным.

— Были предложения, но конкретного пока ничего, — цитирует xsport.ua Блохина. — Предложения были, но я думаю, что нет, внимания они не достойны. За Китай был разговор. Но ни о чем конкретно не договорились. Восток, просто, дело тонкое, я считаю.

— Вы слышали, что недавно вашего экс-партнера Игоря Беланова обидели. В France Football написали, что его «Золотой мяч» нужно было Марадоне вручить, как вы думаете, правильное замечание и на вашу награду, случайно, никто не охотился?

— Да нет, за моим «Мячом» никто не охотился. А с Белановым, наверное, это шутка какая-то. Вернуть обратно ход истории нельзя. Если дали «Золотой мяч», то отбирать назад нельзя. Я думаю, что это неправильно.

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