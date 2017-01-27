Кержаков снова сыграет с Аршавиным?

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34-летний лучший бомбардир российского футбола близок к тому, чтобы снова оказаться в одной команде со своим многолетним партнёром по «Зениту» Андреем Аршавиным, который в конце 2016 года продлил на год соглашение с «Кайратом». Подтолкнуть Кержакова к переезду в Казахстан может возникшее ещё в первой половине сезона-2016/17 недопонимание с главным тренером сине-бело-голубых МирчейЛуческу.

Как сообщают российские СМИ, несмотря на то что ожидающая ребёнка супруга футболиста Милана не горит желанием покидать Санкт-Петербург, низкая трансферная стоимость Кержакова (около 400 тысяч евро) и его желание чаще выходить на поле делают такой переход вполне реальным. При этом в «Кайрате» верят в потенциал старой связки Кержаков — Аршавин.

Александр Кержаков в своей автобиографической книге «Лучший» посвятил несколько страниц Аршавину. С разрешения издательства «ЭКСМО» мы публикуем некоторые фрагменты.

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Тренерская карьера Морозова подходила к концу, мы об этом тогда, конечно, не знали, близился матч в Ростове. Теоретические занятия, как правило, проходили в его кабинете. Разбор прошедшей игры производился по линиям, начиная с защиты, заканчивая нападением.

Он вызвал меня к себе на разбор. Подходя к кабинету, я увидел Аршавина, и зашли мы туда вдвоем. Напомню, на тот момент мне было девятнадцать, Андрею двадцать. Первый вопрос, который нам задал Морозов, сейчас невозможно представить себе ни в одной команде РФПЛ:

«Ребята, кого мне ставить в нападение? Есть Предраг Ранджелович, есть Женя Тарасов, кого будем ставить в нападение, как вы считаете?».

Мы вдвоем с Андреем решили, что будет лучше, если выйдет Тарасов. Как бы это ни звучало сейчас, это не высокомерие, он с нами просто советовался, мы ему честно сказали, и вечером на игре Женя Тарасов сделал мне голевую передачу. Гол получился очень красивый, «ножницами» пробил, и мяч от перекладины влетел в ворота.

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Одиннадцатый номер, под которым я всегда играю, попал ко мне очень интересно. На сборах в Испании с нами тренировался Дима Радченко. Все уже готовились к тому, что он будет в нашей команде на позиции форварда.

Ехали мы на товарищескую игру в автобусе. Администратор спрашивал, кого под каким номером заявить. Радченко взял одиннадцатый, а я двадцать седьмой, потому что родился двадцать седьмого ноября.

После этого сбора должна была быть встреча команды с болельщиками. Переход Радченко, к тому моменту, сорвался. Клуб с игроком не договорились. В команде его не было, но так как меня наигрывали в «основу», номер по наследству перешел мне. Сам об этом узнал на встрече с болельщиками, это стало для меня неожиданностью.

Раньше было так, футболисты, получившие номера с первого по одиннадцатый, считались основными, и это мне льстило. Очень обрадовался тому, что выпал именно одиннадцатый номер, ведь ранее под ним играл любимец болельщиков «Зенита» Александр Панов.

Об этом вспомнил и Мутко на встрече с болельщиками команды. Одиннадцатый номер символичный для «Зенита», говорил он. На встрече один болельщик меня спросил:

— Сколько голов вы хотите забить за сезон?

Я замешкался и не знал, что ответить. Другой болельщик выкрикнул из зала:

— Можешь забить один гол, но забей его «Спартаку»!

Именно до тринадцатого тура, где значился матч с «красно-белыми», мне и не удавалось забить гол. На «Петровском» в этой встрече я забил тогдашним чемпионам России, что вызвало бурю эмоций на трибунах.

Причем сначала не реализовал два или три голевых момента, Морозов не заменил меня при счете 0:1 и во втором тайме мяч отлетел, по-моему, к Спиваку. Мяч после его удара от рикошета завис воздухе и прилетел аккурат на угол вратарской, где находился я один.

Для уверенности подался корпусом вперед и в падении, замкнул эту свечу в ворота. Этому, конечно, помог рикошет от защитника «Спартака». Потом были знаменитые кувырки с Андреем Аршавиным, которые мы репетировали почему-то именно утром накануне этой встречи, договорились с ним: если кто-то из нас забьет гол, мы это исполним.

В том матче мы одержали волевую победу. После меня еще Леша Катульский забил свой первый гол за «Зенит». Такой бенефис дебютантов получился в игре со «Спартаком».

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В 2004-ом удалось завоевать звание лучшего бомбардира России. Это очень меня обрадовало, поскольку в двух предыдущих сезонах я останавливался в шаге от победы, не хватало гола или двух.

В том сезоне уже я на гол опередил Андрея Каряку, причем в последнем туре у нас было одинаковое количество голов. Мы играли на выезде с волгоградским «Ротором», а самарские «Крылья Советов» играли в Раменском с «Сатурном».

Плюс ко всему, мы боролись за третье место, нам нужно было побеждать, чтобы его занять. Но при этом «Крылья Советов» не должны были выиграть в Раменском. После первого тайма мы вели, а самарцы проигрывали.

В итоге «Крылья Советов» выиграли у «Сатурна» 2:1, а мы у «Ротора» 5:2 и остались без «бронзовых» медалей. Перед началом встречи в Волгограде наш главный тренер Властимил Петржела сказал, что все штрафные и пенальти исполняю я.

В какой-то степени и команда играла на меня, чтобы я стал лучшим бомбардиром чемпионата. Удалось забить гол с передачи Аршавина, я не реализовал пенальти, вратарь взял, со штрафного угодил в штангу.

После игры узнал, что «Крылья Советов» выиграли, но Каряка в том матче не отличился, что и позволило мне стать лучшим бомбардиром. Это была ложка меда в бочке дегтя из-за упущенных медалей.

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В 2004-м году я попросил у Петржелы разрешения на то, чтобы ездить в Москву на поезде. Мы все вместе тренировались в Питере, потом я садился на поезд, и присоединялся к команде уже в гостинице.

В том сезоне в Москве мы не проиграли в Москве ни одной игры, и я забил в них много голов. Наверное, поэтому пан Властимил благосклонно отнесся к моей просьбе.

Годом ранее Петржела в один момент доверился ребятам из дубля и в составе появилось много молодых питерских ребят. Дела в чемпионате не клеились, и он выпустил на поле много молодежи одновременно.

Самым старшим из той плеяды был Андрей Аршавин. В нее, наряду со мной, входили Игорь Денисов, Владимир Быстров, Олег Власов, Дмитрий Макаров, Андрей Николаев. Так получилось, что дела пошли в гору и мы взяли серебряные медали.

В итоге, Петржела остался в истории «Зенита» «паном», а не «пропалом». Рискнул от безысходности, это принесло свои плоды.

Повторить в своей карьере, если ее виртуально отмотать назад, хотелось бы победы и каждый забитый мяч. Это те эмоции, которые невозможно испытать в обычной жизни. Невозможно передать словами те эмоции, которые тебе доставляет победа.

Причем не важно какая победа: в матче, в турнире, в чемпионате, в кубке. Эти эмоции невозможно передать, ты стремишься к ним год, несколько лет, может и всю жизнь, в итоге ты добиваешься поставленного результата и тебе переполняют сумасшедшие эмоции, переполняет чувство выполненного долга.

Ты понимаешь, что сейчас ты на вершине, сейчас ты сделал то, что другим не под силу. Естественно, этот момент хочется переживать снова и снова, поэтому спортсмены, не только футболисты говорят, что на следующий день приходит момент осознания того, что ты на вершине.

Осознаешь, чтио выполнил ту установку, которую давал сам себе, выполнил цель, которая перед тобой стояла, а дальше наступает пустота. Наступает новый этап — этап подтверждения своего класса, этап доказательства окружающим, что ты лучший, и не случайно выиграл трофей.

Поэтому моменты побед и голов хочется повторять снова и снова, потому что в обычной жизни невозможно ощутить такие эмоции.