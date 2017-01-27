Футболист сборной Казахстана перешел в «Оснабрюк»
Защитник сборной Казахстана Константин Энгель вернулся в «Оснабрюк», сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба.
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«Добро пожаловать домой, Кока Энгель!» — приветствовал казахстанского игрока твиттер «Оснабрюка».
Ожидается, что 28-летний защитник сможет дебютировать в составе своей новой команды уже в завтрашнем матче третьей немецкой лиги против «Пройссена».
Энгель выступал за «Оснабрюк» с 2006 по 2011 год.
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