Футболист сборной Казахстана перешел в «Оснабрюк»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Добро пожаловать домой, Кока Энгель!» — приветствовал казахстанского игрока твиттер «Оснабрюка».



Ожидается, что 28-летний защитник сможет дебютировать в составе своей новой команды уже в завтрашнем матче третьей немецкой лиги против «Пройссена».



Энгель выступал за «Оснабрюк» с 2006 по 2011 год.