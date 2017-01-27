Экс-полузащитник «Атырау» может пополнить «Ворсклу»
Как стало известно Sport Arena, центральный полузащитник Вячеслав Шарпар проходит просмотр в составе «Ворсклы».
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Сегодня «Ворскла» на своем официальном сайте сообщила, что в расположение команды прибыл известный в Украине полузащитник, который может подписать контракт, если все будет хорошо в тренировочном процессе и стороны договорятся обо всех деталях.
По информации Sport Arena, этим игроком является Вячеслав Шарпар, последним местом которого был казахстанский «Атырау».
До переезда в Казахстан Шарпар долгое время защищал цвета «Волыни». Также он за свою карьеру поиграл за «Металлист», «Металлург» Донецк, «Арсенал» Киев, «Десну», «Говерлу», «Ильичевец» и молдавский «Шериф».
В недавно завершившемся чемпионате Казахстана на счету Шарпара 3 гола в 20 матчах.
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