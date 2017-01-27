Агент нападающего «Астаны» Кабананги рассказал о предложениях от других клубов

Напомним, Кабананга привлек к себе внимание скаутов после успешного выступления на групповом этапе Кубка африканских наций-2017 в составе сборной ДР Конго — на его счету три гола и одна результативная передача.



— Теперь мой телефон не прекращает звонить. У нас есть несколько предложений, включая Китай, но они не являются приоритетными. Бельгия? Оно того не стоит, даже от «Андерлехта», — сказал Бальо.



Кабананга был игроком «Андерлехта» с 2010 по 2013 год, однако не сумел закрепиться в брюссельской команде, проведя два сезона в аренде.