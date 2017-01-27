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27 января 2017, 22:42 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Агент нападающего «Астаны» Кабананги рассказал о предложениях от других клубов

Агент форварда «Астаны» Жуниора Кабананги Фабио Бальо прокомментировал интерес к его клиенту со стороны других клубов, сообщает Sports.kz со ссылкой на Walfoot.be.

Агент форварда <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Жуниора</span> <span class=error>Кабананги</span> <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Бальо</span> прокомментировал интерес к его клиенту со стороны других клубов сообщает Sports.kz со ссылкой на Walfoot.be. Увеличить
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Напомним, Кабананга привлек к себе внимание скаутов после успешного выступления на групповом этапе Кубка африканских наций-2017 в составе сборной ДР Конго — на его счету три гола и одна результативная передача.

— Теперь мой телефон не прекращает звонить. У нас есть несколько предложений, включая Китай, но они не являются приоритетными. Бельгия? Оно того не стоит, даже от «Андерлехта», — сказал Бальо.

Кабананга был игроком «Андерлехта» с 2010 по 2013 год, однако не сумел закрепиться в брюссельской команде, проведя два сезона в аренде.

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