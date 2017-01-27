Экс-форвард «Анжи» Будковский продлил контракт с «Шахтёром» на 3,5 года

Об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий.



«В последние полгода, выступая за “Анжи”, Филипп очень прилично проявил себя. Несколько клубов выразили готовность приобрести Будковского на очень хороших финансовых условиях. Ему только 24. Но, чтобы прогрессировать, нужно играть. И Будковский будет играть. На данный момент не на Украине, на правах аренды. Но вскоре, уверен, в “Шахтёре”. “Шахтёре”, который в него верит и на него рассчитывает. Именно поэтому Будковский продлил контракт с “Шахтёром” на 3,5 года», — написал Шаблий в своём «инстаграме».