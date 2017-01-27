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27 января 2017, 22:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-форвард «Анжи» Будковский продлил контракт с «Шахтёром» на 3,5 года

Нападающий Филипп Будковский, который начинал сезон-2016/17 в «Анжи» и зимой вернулся из аренды в «Шахтёр», продлил контракт с донецким клубом.

Нападающий Филипп <span class=error>Будковский</span> который начинал сезон-2016/17 в <span class=error>Анжи</span> и зимой вернулся из аренды в Шахтёр продлил контракт с донецким клубом. Увеличить
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Об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий.

«В последние полгода, выступая за “Анжи”, Филипп очень прилично проявил себя. Несколько клубов выразили готовность приобрести Будковского на очень хороших финансовых условиях. Ему только 24. Но, чтобы прогрессировать, нужно играть. И Будковский будет играть. На данный момент не на Украине, на правах аренды. Но вскоре, уверен, в “Шахтёре”. “Шахтёре”, который в него верит и на него рассчитывает. Именно поэтому Будковский продлил контракт с “Шахтёром” на 3,5 года», — написал Шаблий в своём «инстаграме».

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