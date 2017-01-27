«Сумы» не проданы, а переданы под управление инвесторам из Китая до конца сезона
Клуб первой украинской лиги «Сумы» пока не продан китайским инвесторам, сообщил генеральный директор Сумского НПО, финансировавшего «Сумы» ранее, Алексей Цымбал.
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Клуб передали под управление китайской инвестиционной компании
После 20 туров «Сумы» занимают 16-е место в таблице первой украинской лиги, находясь в зоне вылета.
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