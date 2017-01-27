«Сумы» не проданы, а переданы под управление инвесторам из Китая до конца сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Клуб передали под управление китайской инвестиционной компании Smart-Mentors Ltd до конца сезона. После этого будет проведён ещё один раунд переговоров. Они определят, как будет финансироваться клуб: совместно или будет продан новым инвесторам, сообщает издание «Про Футбол».



После 20 туров «Сумы» занимают 16-е место в таблице первой украинской лиги, находясь в зоне вылета.