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27 января 2017, 21:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер дисквалифицирован на четыре матча за поведение в матче с «Бёрнли»

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на четыре матча за его поведение в ходе игры чемпионата Англии с «Бёрнли», которая состоялась 22 января в Лондоне и завершилась победой «канониров» со счётом 2:1.

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера Арсенала <span class=error>Арсена</span> <span class=error>Венгера</span> на четыре матча за его поведение в ходе игры чемпионата Англии с <span class=error>Бёрнли</span> которая состоялась 22 января в Лондоне и завершилась победой канониров со счётом 2:1. Увеличить
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Кроме того, французский специалист оштрафован на £ 25 тыс., сообщает официальный сайт FA.

В концовке матча с «Бёрнли» Венгер оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удалён на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.

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