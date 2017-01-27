Венгер дисквалифицирован на четыре матча за поведение в матче с «Бёрнли»

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Кроме того, французский специалист оштрафован на £ 25 тыс., сообщает официальный сайт FA.



В концовке матча с «Бёрнли» Венгер оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удалён на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.