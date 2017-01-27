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27 января 2017, 20:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игроки «Тоттенхэма» выйдут на матч с «Уикомом» в футболках в поддержку Мэйсона

Игроки «Тоттенхэм Хотспур» выйдут на матч с «Уиком Уондерерс» в 1/16 финала Кубка Англии, который состоится 28 января, в футболках в поддержку защитника «Халл Сити» Райана Мэйсона, сообщает Daily Mail.

По информации издания, к этой встрече лондонская команда подготовила специальные футболки с фамилией и номером Мэйсона, а также с надписью «Скорейшего выздоровления, Райан». Также, по информации британских СМИ, главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вместе с другим персоналом клуба навестил Райана в больнице.

В матче 22-го тура АПЛ с «Челси» Мэйсон получил тяжёлые травмы в столкновении с защитником синих Гари Кэхиллом. У полузащитника был проломлен череп и наблюдалось кровоизлияние в мозг. Игроку успешно оказали медицинскую помощь, однако на восстановление от повреждения ему потребуется до девяти месяцев.

Мэйсон является воспитанником «Тоттенхэма» и перешёл в «Халл» из родного клуба перед началом нынешнего сезона.

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