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27 января 2017, 20:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Скончался первый тренер аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Ньюэллс Олд Бойз»

Эрнесто Веккио, первый тренер нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, скончался в возрасте 65 лет.

Веккио ушел из жизни в аргентинском городе Росарио. Месси под его руководством занимался в свои первые годы в клубе «Ньюэллс Олд Бойз». Тренер работал в клубе до нынешних дней в общей сложности на протяжении 28 лет.

Месси занимался в «Ньюэллс Олд Бойз» в 1994—2000 годах.

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