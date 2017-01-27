Скончался первый тренер аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Ньюэллс Олд Бойз»

Веккио ушел из жизни в аргентинском городе Росарио. Месси под его руководством занимался в свои первые годы в клубе «Ньюэллс Олд Бойз». Тренер работал в клубе до нынешних дней в общей сложности на протяжении 28 лет.

Месси занимался в «Ньюэллс Олд Бойз» в 1994—2000 годах.