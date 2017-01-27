Президент «Лестера» просит Раньери сосредоточиться на сохранении места в АПЛ
Президент «Лестер Сити» Вичай Шриваддханапрабха недоволен выступлением команды и просит Клаудио Раньери сосредоточиться на сохранении прописки в английской
Премьер-лиге.
Действующие чемпионы Англии после 22 туров имеют в активе 21 очко и располагаются на 15-й строчке в таблице. При этом «лисы» участвуют в Кубке Англии, где в 1/16 финала их ожидает встреча с «Дерби Каунти» и в Лиге чемпионов, в 1/8 финала которой «Лестер» сыграет с «Севильей».
«Мой президент сказал: «40 очков. 40 очков, пожалуйста. Затем, если
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