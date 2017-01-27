Президент «Лестера» просит Раньери сосредоточиться на сохранении места в АПЛ

Действующие чемпионы Англии после 22 туров имеют в активе 21 очко и располагаются на 15-й строчке в таблице. При этом «лисы» участвуют в Кубке Англии, где в 1/16 финала их ожидает встреча с «Дерби Каунти» и в Лиге чемпионов, в 1/8 финала которой «Лестер» сыграет с «Севильей».



«Мой президент сказал: «40 очков. 40 очков, пожалуйста. Затем, если что-нибудь произойдёт, то хорошо, но главное — 40 очков. Конечно, он недоволен. Это нормально, он президент. Но он очень хорошо знает мои амбиции. Для меня важен каждый матч», — цитирует Раньери Sky Sports.