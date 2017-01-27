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27 января 2017, 20:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Удинезе» арендовал хавбека «Интера» Ньюкури с опцией выкупа

Полузащитник «Интера» Ассан Ньюкури продолжит карьеру в «Удинезе», сообщает пресс-служба миланского клуба.

20-летний ивуарийский футболист проведёт в «Удинезе» остаток сезона, после чего клуб может выкупить его за определённую сумму, которая указана в арендном соглашении. По данным итальянских СМИ, сумма потенциального трансфера составляет € 4 млн.

Ньюкури дебютировал за «Интер» в Серии А в апреле 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии он провёл за миланцев четыре матча, отыграв в общей сложности только 138 минут.

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