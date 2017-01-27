«Удинезе» арендовал хавбека «Интера» Ньюкури с опцией выкупа

20-летний ивуарийский футболист проведёт в «Удинезе» остаток сезона, после чего клуб может выкупить его за определённую сумму, которая указана в арендном соглашении. По данным итальянских СМИ, сумма потенциального трансфера составляет € 4 млн.



Ньюкури дебютировал за «Интер» в Серии А в апреле 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии он провёл за миланцев четыре матча, отыграв в общей сложности только 138 минут.