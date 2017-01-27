Сын Брайана Клафа может возглавить «Ноттингем Форест»

По информации источника, руководители ноттингемского клуба уже обратились к «Бертон Альбион» по поводу возможности переговоров со специалистом.

Найджел Клаф является сыном прославленного тренера Брайана Клафа, который руководил «Ноттингемом» с 1975 по 1993 год, выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, четыре Кубка лиги, а также два Кубка европейских чемпионов (предшественника Лиги чемпионов) и Суперкубок Европы.

Клаф-младший сам играл в «Ноттингем Форест» и провел в его составе более 300 матчей с 1984 по 1993-й и с 1996 по 1997 год. В его тренерской карьере был и «Дерби Каунти», еще один важный клуб в карьере его отца — именно с «Дерби» Клаф-старший выиграл свой первый чемпионат Англии.