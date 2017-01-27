Сын Брайана Клафа может возглавить «Ноттингем Форест»
Главный тренер «Бертон Альбион» Найджел Клаф в ближайшее время может возглавить «Ноттингем Форест», сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководители ноттингемского клуба уже обратились к «Бертон Альбион» по поводу возможности переговоров со специалистом.
Найджел Клаф является сыном прославленного тренера Брайана Клафа, который руководил «Ноттингемом» с 1975 по 1993 год, выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, четыре Кубка лиги, а также два Кубка европейских чемпионов (предшественника Лиги чемпионов) и Суперкубок Европы.
«Ноттингем Форест» занимает 19-е место в турнирной таблице
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