«Манчестер Сити» согласился с обвинениями FA в нарушении антидопинговых правил
«Манчестер Сити» согласился с предъявленными обвинениями от футбольной ассоциации Англии в нарушении антидопинговых правил, сообщает Sky Sports.
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Теперь клубу грозит наказание в виде денежного штрафа.
Ранее организация обвинила «Манчестер Сити» в нарушении пункта об информировании о местонахождении футболистов команды и предоставила «горожанам» время, чтобы ответить на обвинения.
Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на пятой строчке в таблице английской
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