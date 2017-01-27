«Манчестер Сити» согласился с обвинениями FA в нарушении антидопинговых правил

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Теперь клубу грозит наказание в виде денежного штрафа.



Ранее организация обвинила «Манчестер Сити» в нарушении пункта об информировании о местонахождении футболистов команды и предоставила «горожанам» время, чтобы ответить на обвинения.



Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на пятой строчке в таблице английской Премьер-лиги и в среду, 1 февраля, должны сыграть в гостях с «Вест Хэм Юнайтед».