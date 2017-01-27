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27 января 2017, 20:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» согласился с обвинениями FA в нарушении антидопинговых правил

«Манчестер Сити» согласился с предъявленными обвинениями от футбольной ассоциации Англии в нарушении антидопинговых правил, сообщает Sky Sports.

Манчестер Сити согласился с предъявленными обвинениями от футбольной ассоциации Англии в нарушении антидопинговых правил сообщает Sky Sports. Увеличить
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Теперь клубу грозит наказание в виде денежного штрафа.

Ранее организация обвинила «Манчестер Сити» в нарушении пункта об информировании о местонахождении футболистов команды и предоставила «горожанам» время, чтобы ответить на обвинения.

Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на пятой строчке в таблице английской Премьер-лиги и в среду, 1 февраля, должны сыграть в гостях с «Вест Хэм Юнайтед».

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