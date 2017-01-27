«Шахтер» разгромно уступил «Енисею»
Карагандинский «Шахтер» в заключительном товарищеском матче на первом УТС уступил российскому «Енисею» — 0:3, пишет Sports.kz.
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В первом тайме в воротах «горняков» побывали два гола, отметились Максим Васильев и Михаил Тихонов, во втором итог подвел Артур Саркисов.
Стоит отметить, что «Енисей» после 24 игр Первенства ФНЛ занимает в турнирной таблице четвертую строчку. ранее красноярцы переиграли кокшетауский «Окжетпес» — 2:1.
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