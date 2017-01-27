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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28579332/
27 января 2017, 20:11 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Игроки «Зирки» и «Астры» не доиграли матч из-за драки

Как сообщают украинские СМИ, клуб украинской футбольной Премьер-лиги кропивницкая «Зирка» не смог доиграть товарищеский матч с румынской «Астрой».

Как сообщают украинские СМИ клуб украинской футбольной <nobr>Премьер-лиги</nobr> кропивницкая <span class=error>Зирка</span> не смог доиграть товарищеский матч с румынской Астрой. Увеличить
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События разворачивались на тренировочном сборе на Кипре. Игра была прервана на 80-й минуте из-за грубости со стороны футболистов и тренера румынского клуба.

В середине второго тайма один из игроков «Астры» получил красную карточку. Однако, по договоренности сторон, его заменил другой игрок. Но затем уже другой футболист румынской команды заработал удаление. На этот эпизод очень эмоционально отреагировал наставник «Астры» и после словесной перепалки увел свою команду с поля.

Отметим, что к этому времени счет встречи был ничейным — 1:1.

Следующим соперником «Зирки» будет венгерский клуб «Мезйокйовешд».

Астра
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