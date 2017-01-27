«Тяньцзинь Цюаньцзянь» заплатит за трансфер Пато из «Вильярреала» около € 18 млн

По информации источника, сделка близка к успешному завершению. Новый клуб 27-летнего бразильского игрока заплатит «Вильярреалу» за трансфер около € 18 млн. Пато будет зарабатывать в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» € 6,5 млн в год.



Ранее главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба подтвердил информацию о том, что Пато уже этой зимой может покинуть команду, так как и клуб, и игрок получили выгодные предложения.

Алешандре перешёл в испанский клуб из «Коринтианса» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах за «Вильярреал» в чемпионате Испании, забил два гола и отметился голевой передачей.