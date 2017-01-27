Танчик вместо «Ордабасы» подписал контракт с венграми

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«Дьирмот» занимает последнее 12-е место в чемпионате Венгрии, имея в своем активе 13 очков, расстояние до 10-го места, которое позволяет сохранить прописку 7 очков.



Ранее сообщалось, что Танчик проходит просмотр в шымкентском «Ордабасы».



Напомним, что у Танчика есть уже легионерский опыт. В сезоне 2014/2015 полузащитник выступал в Польше, где играл за «Рух» (Хожув) и «Гурник» (Ленчна).