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27 января 2017, 20:06 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Танчик вместо «Ордабасы» подписал контракт с венграми

Полузащитник донецкого «Олимпика» Владимир Танчик продолжит карьеру в Венгрии. 25-летний игрок перейдет в «Дьирмот» из города Дьер.

Полузащитник донецкого <span class=error>Олимпика</span> Владимир <span class=error>Танчик</span> продолжит карьеру в Венгрии. 25-летний игрок перейдет в Дьирмот из города <span class=error>Дьер</span>. Увеличить
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«Дьирмот» занимает последнее 12-е место в чемпионате Венгрии, имея в своем активе 13 очков, расстояние до 10-го места, которое позволяет сохранить прописку 7 очков.

Ранее сообщалось, что Танчик проходит просмотр в шымкентском «Ордабасы».

Напомним, что у Танчика есть уже легионерский опыт. В сезоне 2014/2015 полузащитник выступал в Польше, где играл за «Рух» (Хожув) и «Гурник» (Ленчна).

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