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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28579175/
27 января 2017, 19:26 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Российские СМИ снова отправляют Кержакова в «Кайрат»

По информации Лайфа, не полетевший на второй зимний сбор «Зенита» Александр Кержаков рассматривает контрактное предложение казахстанского «Кайрата».

По информации <span class=error>Лайфа</span> не полетевший на второй зимний сбор Зенита Александр <span class=error>Кержаков</span> рассматривает контрактное предложение казахстанского <span class=error>Кайрата</span>. Увеличить
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34-летний лучший бомбардир российского футбола близок к тому, чтобы снова оказаться в одной команде со своим многолетним партнёром по «Зениту» Андреем Аршавиным, который в конце 2016 года продлил на год соглашение с «Кайратом». Подтолкнуть Кержакова к переезду в Казахстан может возникшее еще в первой половине сезона-2016/17 недопонимание с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

Несмотря на то, что ожидающая ребёнка супруга футболиста Милана не горит желанием покидать Санкт-Петербург, низкая трансферная стоимость Кержакова (около 400 тысяч евро) и его желание чаще выходить на поле делают такой переход вподне реальным. Луческу не видит «русского бомбардира» в стартовом составе, тогда как в «Кайрате» верят в потенциал старой новой связки Кержаков — Аршавин.

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