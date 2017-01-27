Российские СМИ снова отправляют Кержакова в «Кайрат»

34-летний лучший бомбардир российского футбола близок к тому, чтобы снова оказаться в одной команде со своим многолетним партнёром по «Зениту» Андреем Аршавиным, который в конце 2016 года продлил на год соглашение с «Кайратом». Подтолкнуть Кержакова к переезду в Казахстан может возникшее еще в первой половине сезона-2016/17 недопонимание с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.



Несмотря на то, что ожидающая ребёнка супруга футболиста Милана не горит желанием покидать Санкт-Петербург, низкая трансферная стоимость Кержакова (около 400 тысяч евро) и его желание чаще выходить на поле делают такой переход вподне реальным. Луческу не видит «русского бомбардира» в стартовом составе, тогда как в «Кайрате» верят в потенциал старой новой связки Кержаков — Аршавин.