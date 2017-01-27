Российские СМИ снова отправляют Кержакова в «Кайрат»
По информации Лайфа, не полетевший на второй зимний сбор «Зенита» Александр Кержаков рассматривает контрактное предложение казахстанского «Кайрата».
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Видимо, что-то случилось...
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34-летний лучший бомбардир российского футбола близок к тому, чтобы снова оказаться в одной команде со своим многолетним партнёром по «Зениту» Андреем Аршавиным, который в конце 2016 года продлил на год соглашение с «Кайратом». Подтолкнуть Кержакова к переезду в Казахстан может возникшее еще в первой половине сезона-2016/17 недопонимание с главным тренером
Несмотря на то, что ожидающая ребёнка супруга футболиста Милана не горит желанием покидать
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