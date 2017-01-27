«Тоттенхэм» в сезоне-2017/18 собирается побить рекорд по посещаемости матчей АПЛ

В нынешнем сезоне лондонский клуб проводил на «Уэмбли» домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов, а также будет играть на этой арене в весенней части Лиги Европы. На данный момент «Тоттенхэм» по договорённости использует только 51 тыс. мест на стадионе, однако «шпоры» уже сделали запрос на разрешение задействовать все 90 тыс. с начала следующего сезона АПЛ. Если «Тоттенхэм» получит такое разрешение, то клуб, скорее всего, побьёт рекорд посещаемости лиги, который в 2007 году на стадионе «Олд Траффорд» установил «Манчестер Юнайтед» (76 073 зрителя).



«Тоттенхэм» планирует проводить домашние игры на «Уэмбли» в то время, как на его родной арене «Уайт Харт Лэйн» проводится реконструкция.