Футболист «Сандерленда» Джилободжи дисквалифицирован на 4 матча чемпионата Англии
Защитник «Сандерленда» Папи Джилободжи дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на четыре игры национального чемпионата за неспортивное поведение в матче 22-го тура
премьер-лиги с «Вест Бромвичем», сообщается на официальном сайте «Сандерленда».
Встреча «Вест Бромвич» — «Сандерленд» прошла 21 января и завершилась со счетом 2:0 в пользу «дроздов». Джилободжи обвинялся в агрессивном поведении в отношении игрока соперника Даррена Флетчера на 86-й минуте встречи. Эпизод не был отмечен в официальном протоколе игры, но FA возбудила дело на основании видеозаписи матча.
Джилободжи выступил перед дисциплинарной комиссией FA и отверг все обвинения, однако члены комиссии посчитали нарушение правил доказанным. Сенегалец получил дисквалификацию на четыре матча, так как это уже второе его удаление в сезоне.
Таким образом, Джилободжи пропустит матчи «Сандерленда» против «Тоттенхэма» (31 января), «Кристал Пэласа» (4 февраля), «Саутгемптона» (11 февраля) и «Эвертона» (25 февраля). 28-летний защитник сможет выйти на поле в чемпионате Англии только во встрече 27-го тура с «Манчестер Сити» 5 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter