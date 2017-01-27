Футболист «Сандерленда» Джилободжи дисквалифицирован на 4 матча чемпионата Англии

Встреча «Вест Бромвич» — «Сандерленд» прошла 21 января и завершилась со счетом 2:0 в пользу «дроздов». Джилободжи обвинялся в агрессивном поведении в отношении игрока соперника Даррена Флетчера на 86-й минуте встречи. Эпизод не был отмечен в официальном протоколе игры, но FA возбудила дело на основании видеозаписи матча.

Джилободжи выступил перед дисциплинарной комиссией FA и отверг все обвинения, однако члены комиссии посчитали нарушение правил доказанным. Сенегалец получил дисквалификацию на четыре матча, так как это уже второе его удаление в сезоне.

Таким образом, Джилободжи пропустит матчи «Сандерленда» против «Тоттенхэма» (31 января), «Кристал Пэласа» (4 февраля), «Саутгемптона» (11 февраля) и «Эвертона» (25 февраля). 28-летний защитник сможет выйти на поле в чемпионате Англии только во встрече 27-го тура с «Манчестер Сити» 5 марта.