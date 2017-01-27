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27 января 2017, 18:50 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Конте поставил условия «Реалу» по трансферу Куртуа

Главный тренер «Челси» Антонио Конте готов отпустить голкипера Тибо Куртуа в мадридский «Реал». Об этом сообщает Goal.

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> готов отпустить голкипера <span class=error>Тибо</span> <span class=error>Куртуа</span> в мадридский Реал. Об этом сообщает <span class=error>Goal</span>. Увеличить
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По информации источника, трансфер бельгийского игрока в стан «сливочных» может состояться, если испанский клуб отдаст форварда Альваро Морату. Ранее сообщалось, что Конте пытался приобрести нападающего у «Реала» минувшим летом, а «Челси» был готов выложить за него больше 60-ти млн евро.

Сегодня появилась информация, что Мората недоволен отношением к себе со стороны главного тренера «Реала» Зинедина Зидана и покинет клуб, если французский наставник продолжит тренировать команду после окончания текущего сезона.

На данный момент в активе 24-летнего форварда 21 матч, 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 40 млн евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.

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