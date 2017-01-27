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27 января 2017, 18:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Кембридже арестован мужчина по делу о сексуальных домогательствах в футболе

В Кембридже арестован мужчина в рамках громкого расследования о сексуальных домогательствах в английских футбольных школах, сообщает The Daily Mail.

70-летний мужчина был задержан сегодня утром, его подозревают в непристойном поведении по отношению к детям.

 Уже несколько месяцев полиция по всей стране расследует заявления об обвинениях в сексуальных домогательствах со стороны юношеских тренеров.

По последним данным полиции, количество жертв составляет более 500. В отношении почти 200 подозреваемых ведутся расследования.
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