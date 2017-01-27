В Кембридже арестован мужчина по делу о сексуальных домогательствах в футболе

70-летний мужчина был задержан сегодня утром, его подозревают в непристойном поведении по отношению к детям.



Уже несколько месяцев полиция по всей стране расследует заявления об обвинениях в сексуальных домогательствах со стороны юношеских тренеров.

По последним данным полиции, количество жертв составляет более 500. В отношении почти 200 подозреваемых ведутся расследования.