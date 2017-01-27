Свергнут ли Мадрид с трона?

«РЕАЛ»: ОСТАЛОСЬ ДВА ЗАЙЦА

«Королевский клуб» в кризисе. И это не преувеличение: на фоне 40-матчевой беспроигрышной серии любой спад на любом графике будет похож на пропасть. В последних пяти матчах «Реал» победил всего раз, да и то с трудом, а попутно дважды проиграл и в минувшую среду вылетел из Кубка Испании на стадии четвертьфинала. Золотого хет-трика снова не будет.

Что «Реалу» плохо, то конкурентам за счастье: еще недавно отрыв мадридских королевичей от преследователей казался гигантским, но уже в воскресенье от него может остаться лишь мокрое место (если не учитывать матч «Реала» в запасе). В гости к разболтанной команде Зинедина Зидана пожалуют тезки из «Реал Сосьедада», которые в этом сезоне претендуют на место в Лиге чемпионов. Почему бы баскам не сотворить сенсацию? Winline предлагает коэффициент 3.74 на то, что «Реал Сосьедад» наберет очки в Мадриде. А этим, в свою очередь, могут воспользоваться «Севилья» с «Барселоной», которым предстоят выездные игры с соперниками попроще.

ГЕРМАНИЯ: БИТВА ЛИДЕРОВ

Бундеслига в этом сезоне чудна. Первый круг чемпионата скромные «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм» завершили на втором и третьем местах и уже в субботу сойдутся между собой. Полноценная встреча двух лидеров! И не только, ведь главных тренеров Ральфа Хазенхюттля и Юлиана Нагельсманна в Германии и в шутку, и всерьез называют наследниками Карло Анчелотти. Наставник «Хоффенхайма» по этому поводу даже накануне пошутил: «Мы все время находимся в контакте с Ральфом и Томасом Тухелем, — улыбался Нагельсманн. — Договариваемся о том, кто будет главным тренером, а кто — ассистентом». «Хоффенхайм», к слову, все еще остается единственным клубом среди ведущих чемпионатов Европы, не проигравшим ни разу в сезоне.

«Бавария» же в грядущем туре поедет в Бремен, который уже не первый год борется за выживание и чуть ли не в каждом матче разгромно уступает мюнхенскому гранду — уже 12 игр подряд «Бавария» не теряет очков во встречах с «Вердером».

ПАРИЖ ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

За последние годы мы уже привыкли к гегемонии «ПСЖ». Но в этом сезоне оппозиционеры с Юга временно захватили власть во Франции — «Ницца» и «Монако» пока не дают столичному клубу подобраться к трону. Команда Унаи Эмери без Ибрагимовича потеряла стабильность, хотя все еще считается фаворитом чемпионата — Winline оценивает майский триумф «ПСЖ» коэффициентом 1.7. От первого места парижан отделяют три очка, и уже в это воскресенье они могут догнать лидера — «Монако» приедет на Елисейские Поля и постарается вновь огорчить нуворишей — в последний раз парижане побеждали дома клуб из княжества аж в 2007 году, когда арабские деньги еще не добрались до Эйфелевой башни.

ЧТО СМОТРЕТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

28 января, суббота

«Вердер» — «Бавария». 17.30. Стадион «Везерштадион».

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». 17.30. Стадион «Ред Булл Арена».

29 января, воскресенье

«Бетис» — «Барселона». 14.00. Стадион «Бенито Вильямарин».

«Эспаньол» — «Севилья». 18.15. Стадион «Корнелья Эль Прат».

«Реал» — «Реал Сосьедад». 22.45. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«ПСЖ» — «Монако». 23.00. Стадион «Парк де Пренс».