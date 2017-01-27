Жертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул Морату

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Сегодня стало известно, что форвард мадридского «Реала» Альваро Мората покинет испанский клуб, если Зинедин Зидан останется главным тренером команды.

«Советский спорт» рассказывает, почему игрок сборной Испании принял такое решение и в каком клубе он может продолжить карьеру.

Предыстория

Мората, как известно, уже давно входит в число самых талантливых нападающих мира, но перед тем, как попасть в список под названием «топ», ему пришлось пройти долгий путь….

В 2014 году футболист смирился с ролью запасного и решил покинуть «Реал». Альваро пополнил ряды «Ювентуса» и тогда казалось, что он поиграет в этом клубе до зимы, а позже вернется в Испанию в качестве игрока «Лас-Пальмаса» или «Хетафе», но нет….

Мората, попав в руки такого опытного тренера, как Массимилиано Аллегри, постепенно «входил» в основу новой команды, а позже стал игроком стартового состава. Не смогли выиграть у него конкуренцию ни Марио Манджукич, ни Пауло Дибала.

Все прекрасно помнят, как испанец «прошел» несколько игроков мюнхенской «Баварии» и вывел Хуана Куадрадо на ударную позицию.

Все прекрасно помнят, как этот игрок расстроил «Реал» в Лиге чемпионов: сначала он забил в Турине, а потом заставил рыдать мадридских болельщиков на «Сантьяго Бернабеу».

Что было дальше?

Подходит к концу сезон 2015/16. К тому моменту Мората успел поиграть в финале Лиги чемпионов, как футболист основы (в «Реале», например, он начал финал против «Атлетико» на скамейке запасных — прим. редакции), выиграл все трофеи на уровне Италии, сыграв за туринский клуб 93 матча (27 голов и 19 голевых передач).

В общем, это уже был не тот «зеленый мальчкик», который выходил в серьезных матчах «Реала» на 10−20 минут, а грозный и уверенный в себе форвард, который был закален суровой Серией А.

Ко всему прочему, можно добавить, что и на Евро-2016 он стал основным форвардом сборной Испании (и это не потому, что в команде не оказалось Диего Косты).

Тут мы узнаем, что у «Реала» есть право вернуть своего игрока за 30 млн евро. Конечно, «сливочные» не могли этим не воспользоваться. К тому же, на игрока уже начали претендовать ведущие клубы Европы (к этому мы еще вернемся).

В июне Мората вернулся в «Реал», а его партнер по «Ювентусу» Джорджо Кьеллини уже знал, как сложится карьера его товарища:

«Сожалею, что Альваро ушел из «Ювентуса», но рад, что он перешел в такой клуб, как «Реал». Не вижу причин, по которым Мората не может играть за мадридцев следующие десять лет.

Он заслуживает того, чтобы быть нападающим «Реала» и сборной Испании, за последние два года он вырос в тактическом плане. Буду разочарован, если в Мадриде его будут использовать только в качестве джокера, — сказал летом 2016 года Кьеллини.

Цитата Как говорил сам Мората, главной причиной, почему он остался в «Реале» минувшим летом (не вернуться в стан «сливочных» он не мог, между клубами была договоренность) был именно Зинедин Зидан, который обещал ему место о стартовом составе.

Но Альваро, как показывает этот сезон, редко попадает в стартовый состав (13 матчей в чемпионате Испании, 6 — с первых минут). Французский специалист предпочитает Карима Бензема.

И тут появляется новость, что «Реал» активно интересуется форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, а Мората решил покинуть клуб.

Почему?

И тут опять в главной роли Зидан. По сообщениям прессы, Мората считает, что Зидан его просто обманул, обещав место в основе. Испанец крайне недоволен своим положением в клубе, и будет требовать своего трансфера, если наставник останется в команде на следующий сезон.

Наверное, Мората еще и злится от того, что он мог стать игроком «Челси» или лондонского «Арсенала», но отказал им, поверив своему тренеру.

Авторитетные источники в Англии и Испании писали, что «синие» предлагали за Морату минувшим летом 65 млн евро, но «Реал» отказался отпускать своего игрока не потому, что мало предлагают, а потому что в команде нет второго нападающего.

***

Цитата Зидану сейчас очень тяжело. Его команда начала проигрывать, а игроки испытывают самый настоящий стресс.

Клуб уступил «Севилье» в чемпионате, потерпев первое поражение в сезоне, и вылетел из Кубка Испании от скромной «Сельты», потерпев поражение на родном стадионе.

Очевидно, Зидан просто стал жертвой договоренности между «Ювентусом» и «Реалом». Когда Мората покидал испанский клуб, «Зидан» работал со второй командой, и вряд ли думал, что через полгода станет наставником основного состава.

Конечно, французу пришлось убедить Морату остаться в «Реале», потому что надеяться на одного Бензема, который либо «ломается», либо попадает в разного рода истории, не стоит. Другое дело, что Зидан, ломая свою голову, не может найти место в основе игроку, который уже успел зажечь свою звезду в европейском футболе….