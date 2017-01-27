Фалькао отклонил три предложения из Китая
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао сообщил, что отклонил три предложения из Китая.
В середине января сообщалось, что «Монако» отказался продавать Фалькао за £ 45 млн.
«Я отклонил три предложения, хотя это было трудно сделать. Непросто отказываться от таких предложений и клубу, ведь им предложили много денег. Однако я хочу выигрывать с “Монако” и показать, что я вернулся на 100%. В этом моя мотивация», — цитирует Фалькао
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