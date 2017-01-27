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27 января 2017, 17:43 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» подпишет сербского защитника без игровой практики

Бывший центральный защитник сербской «Ягодины» Вукашин Томич станет игроком «Атырау», сообщает Sports.kz.

Бывший центральный защитник сербской <span class=error>Ягодины</span> Вукашин <span class=error>Томич</span> станет игроком <span class=error>Атырау</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Новая миссия. “Атырау”, Казахстан», — написал Томич на своей странице в Facebook, однако спустя некоторое время удалил запись.

Отметим, что 29-летний серб уже играл в Казахстане — в 2013 году он защищал цвета «Тараза», за который провел 12 матчей. За последние три года Томич сменил пять клубов из чемпионатов Румынии, Албании и Сербии, однако везде имел проблемы с постоянной игровой практикой: начиная с сезона-2014/15 он сыграл лишь в 30 матчах.

Зимой новым спортивным директором «Атырау» был назначен бывший тренер Томича в «Таразе» Драган Джурджевич, который в свое время поиграл в «Кайрате» и «Ордабасы».

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