«Атырау» подпишет сербского защитника без игровой практики

«Новая миссия. “Атырау”, Казахстан», — написал Томич на своей странице в Facebook, однако спустя некоторое время удалил запись.



Отметим, что 29-летний серб уже играл в Казахстане — в 2013 году он защищал цвета «Тараза», за который провел 12 матчей. За последние три года Томич сменил пять клубов из чемпионатов Румынии, Албании и Сербии, однако везде имел проблемы с постоянной игровой практикой: начиная с сезона-2014/15 он сыграл лишь в 30 матчах.



Зимой новым спортивным директором «Атырау» был назначен бывший тренер Томича в «Таразе» Драган Джурджевич, который в свое время поиграл в «Кайрате» и «Ордабасы».