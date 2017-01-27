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27 января 2017, 17:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уолкотт восстановился после травмы и может сыграть против «Саутгемптона»

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт восстановился после травмы и может сыграть против «Саутгемптона» в матче 1/16 финала Кубка Англии, который состоится 28 января.

Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. Последний раз Тео Уолкотт выходил на поле 18 декабря, в матче 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2).

Также 27 января к тренировкам приступят капитан Пер Мертезакер и Матьё Дебюши. Оба защитника восстановились после травм. Мертезакер получил повреждение ещё в июле прошлого года, а Дебюши в ноябре, в первом же для себя матче в сезоне-2016/17, проведя на поле всего 16 минут.

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