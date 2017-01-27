«Боруссия» М продлила контракт с голкипером Зоммером
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха продлила контракт с основным вратарём Яном Зоммером.
Новое соглашение 28-летнего швейцарского стража ворот рассчитано до июня 2021 года, сообщает
В «Боруссию» Зоммер перешёл в 2014 году из «Базеля» и с тех пор провёл 115 официальных матчей.
Кроме того, «Боруссия» продлила контракт с другим голкипером команды Тобиасом Зиппелем. Новое соглашение 28-летнего немца рассчитано до июня 2019 года.
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