«Боруссия» М продлила контракт с голкипером Зоммером

Новое соглашение 28-летнего швейцарского стража ворот рассчитано до июня 2021 года, сообщает пресс-служба немецкого клуба.



В «Боруссию» Зоммер перешёл в 2014 году из «Базеля» и с тех пор провёл 115 официальных матчей.



Кроме того, «Боруссия» продлила контракт с другим голкипером команды Тобиасом Зиппелем. Новое соглашение 28-летнего немца рассчитано до июня 2019 года.