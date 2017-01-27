Голкипер «Челси» Бегович сыграет против «Брентфорда» с первых минут

«Как я уже говорил, Беговичу будет разрешено покинуть команду, но если мы найдём ему подходящую замену. Если же нет, то он останется. Сейчас он игрок “Челси” и начнёт завтрашний матч с первых минут.



Хочу посмотреть в деле футболистов, которые редко выходят на поле. Постараемся избежать переигровки и после первого матча выйти в следующий раунд», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».



Матч «Челси» — «Брентфорд» начнётся в 18:00 мск.