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27 января 2017, 16:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голкипер «Челси» Бегович сыграет против «Брентфорда» с первых минут

Вратарь «Челси» Асмир Бегович получит игровое время в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Брентфордом», который состоится 28 января. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер Антонио Конте. Ранее итальянец сообщил, что рассматривает предложения о продаже боснийца.

«Как я уже говорил, Беговичу будет разрешено покинуть команду, но если мы найдём ему подходящую замену. Если же нет, то он останется. Сейчас он игрок “Челси” и начнёт завтрашний матч с первых минут.

Хочу посмотреть в деле футболистов, которые редко выходят на поле. Постараемся избежать переигровки и после первого матча выйти в следующий раунд», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».

Матч «Челси» — «Брентфорд» начнётся в 18:00 мск.

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