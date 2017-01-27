Коку не хочет отпускать из ПСВ заинтересовавшего «Зенит» Проппера
Главный тренер ПСВ Филлип Коку ожидает, что полузащитник Дэви Проппер не покинет команду в зимнее трансферное окно. Сегодня голландское издание Voetbal International сообщило, что 25-летний футболист близок к переходу в «Зенит».
«Предполагаю, что этот сезон Проппер закончит в составе ПСВ», — сказал Коку журналистам на
При этом голландское издание NU отмечает, что ПСВ отклонил предложение «Зенита», так как Коку выступает против этого трансфера.
В нынешнем сезоне голландского чемпионата Проппер принял участие в 19 матчах, забил 4 гола и сделал 2 голевых паса.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter