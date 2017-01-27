Коку не хочет отпускать из ПСВ заинтересовавшего «Зенит» Проппера

«Предполагаю, что этот сезон Проппер закончит в составе ПСВ», — сказал Коку журналистам на пресс-конференции.



При этом голландское издание NU отмечает, что ПСВ отклонил предложение «Зенита», так как Коку выступает против этого трансфера.



В нынешнем сезоне голландского чемпионата Проппер принял участие в 19 матчах, забил 4 гола и сделал 2 голевых паса.