Забить по-турецки: самые нелепые автоголы футбольного сезона

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Сезон продолжается, и мастера мяча не останавливаются в своем стремлении удивить публику.

Мы собрали самые нелепые и результативные ошибки из матчей сезона. Проголосовать за лучший или худший гол можно стрелками «вверх» (за) и «вниз» (против).

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