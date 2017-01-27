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27 января 2017, 17:15 | Футбол: Зарубежный | РИА Новости

Забить по-турецки: самые нелепые автоголы футбольного сезона

На весь интернет прогремел автогол, после которого всем турецким футболистам можно смело запрещать обниматься на поле.

На весь интернет прогремел <span class=error>автогол</span> после которого всем турецким футболистам можно смело запрещать обниматься на поле. Увеличить
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Сезон продолжается, и мастера мяча не останавливаются в своем стремлении удивить публику.

Мы собрали самые нелепые и результативные ошибки из матчей сезона. Проголосовать за лучший или худший гол можно стрелками «вверх» (за) и «вниз» (против).
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