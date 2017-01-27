«Шальке» справится с «Айнтрахтом»

27 января, пятница

22.30. ШАЛЬКЕ — АЙНТРАХТ.

«Шальке» с зимнего перерыва вернулся несколько сонным и на прошлых выходных еле-еле одолел дома «Ингольштадт». Впрочем, по сравнению с «Айнтрахтом» старт второй половины сезона у гельзенкирхенцев вполне успешный. Ведь «орлы» в Лейпциге мало того, что получили в свои ворота три безответных гола, порадовав Ковача самым крупным поражением в тренерской карьере, так еще и лишились основного вратаря. Да и «Фелтинс-Арена», как назло, к франкфуртцам неблагосклонна — за последние 13 визитов «Айнтрахт» ни разу не уезжал с нее победителем. Казалось бы, все карты в руки «Шальке», но стоит помнить — в этом сезоне клубы из верхней части таблицы «кобальтовые» еще не обыгрывали.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.90 — Н 3.45 — П2 4.46.

28 января, суббота

17.30. ИНГОЛЬШТАДТ — ГАМБУРГ.

Битва аутсайдеров на «Ауди Шпортпарк» грозит ее хозяевам третьим подряд поражением — ведь из трех встреч с «Гамбургом» в рамках бундеслиги «Ингольштадт» не сумел выиграть ни одной (две ничьи и поражение). Однако ребята Майка Вальпургиса, в целом, очень недурно сыграли в Гельзенкирхене, и если обидный гол на последней минуте не выбьет команду из колеи, справиться с прямым конкурентом «Ингольштадт» может. Впрочем, важнее хозяевам будет не уступить. Ведь «Гамбург» расположился в таблице всего одной позицией выше, и в случае победы оторвется от занимаемой командой «Ауди» 16-й строчки уже на серьезные 4 очка.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.17 — Н 3.26 — П2 3.68.

17.30. ВОЛЬФСБУРГ — АУГСБУРГ.

Любопытный факт: самый быстрый гол «Аугсбурга» в бундеслиге был забит в прошлом сезоне именно на «Фольксваген-Арене» — Альфред Финнбогасон тогда открыл счет уже через 45 секунд после стартового свистка. Та встреча закончилась счетом 2:0 в пользу гостей, да и в целом фюггеры играют с «волками» довольно успешно — из 11 встреч проиграли лишь три, а в Вольфсбурге вообще уступили всего один раз. А сами «волки» за все эти матчи разродились лишь 8 голами — в среднем это меньше гола за игру, даже «Баварии» они забивают чаще. Впрочем, нынче у клуба в активе трехматчевая победная серия, так что, возможно, в этот раз с неудобным соперником «волки» все-таки справятся.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.97 — Н 3.45 — П2 4.13.

17:30 ДАРМШТАДТ — КЕЛЬН.

Кельнские «козлы» последнее время прониклись к товарищам по чемпионату удивительным миролюбием и сыграли в прошлые выходные уже четвертую ничью подряд. Правда, при этом сползли вниз по таблице аж на седьмую строчку, растеряв весь свой гандикап перед преследователями. Так что если ребята Штегера все же рассчитывают зацепиться за еврокубки по итогам сезона, пора им снова брать быка за рога. Точнее, козла. Точнее, обыгрывать приезжающий в гости «Дармштадт», и соперник, в общем, для таких целей вполне подходит — за 7 встреч в бундеслиге «лилии» так ни разу и не одолели «Кельн», а нынче не забивают уже 5 матчей к ряду. Правда, дома «Дармштадт» играет неплохо, и в прошлые выходные, ведомый харизмой Торстена Фрингса, даже сумел отстоять нулевую ничью с Гладбахом. Однако на свидании с другой рейнской командой «лилиям» вряд ли снова так повезет.

Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 3.70 — Н 3.28 — П2 2.15.

17.30. ВЕРДЕР — БАВАРИЯ.

«Баварии», как и «Шальке», неделю назад улыбнулась удача. Лишь благодаря Роберту Левандовски рекордмайстер не потерял два очка во Фрайбурге, ну, а теперь поедет в Бремен — издеваться над своим любимым соперником. В самом деле, статистика «Вердера» в матчах с «Баварией» ужасает, общий счет последних пяти их встреч: 22:0! Поистине пугающая беспомощность «музыкантов», которых и так сейчас отделяют от зоны прямого вылета всего четыре очка. Да и отсутствие Ярослава Дробны, удаленного неделю назад за фол на Марко Ройсе, оптимизма никому не прибавляет. Впрочем, с Дортмундом «музыканты» сыграли отважно, даже оставшись в меньшинстве. И если настроя у команды хватит на встречу с «Баварией», возможно, удастся если не зацепиться за очки, то хотя бы избежать очередного разгрома.

Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 13.0 — Н 7.16 — П2 1.21.

17.30. РБ ЛЕЙПЦИГ — ХОФФЕНХАЙМ.

Ну, а Дер Пластикер в Лейпциге обещает стать отличной затравкой к вынесенному на вечер Рейнскому дерби. А может, даже сумеет его затмить. Все-таки именно «Хоффенхайм» и «быки» нынче занимают вторую и третью строчки таблицы. И пусть даже «крестьяне» отстают от «РБ» на 8 очков, именно у них в графе «Поражения» все еще горит впечатляющий ноль. Лишь вторую встречу сыграют между собой коллективы, и даже минимального преимущества ни у кого нет — матч в августе завершился боевым счетом 2:2. Забивают и те, и другие помногу, за что должны сказать «спасибо» в том числе Сандро Вагнеру и Тимо Вернеру. Эти двое нынче — лучшие немецкие бомбардиры лиги, у каждого на счету ровно по десятку мячей. Их дуэль представляет особый интерес, равно как и личный счет Ральфа Хазенхюттля к «Хоффенхайму». Ведь тренер «быков» будет пытаться продлить их победную серию в родных стенах до семи матчей при том, что «крестьян» в бундеслиге он еще никогда не обыгрывал.

Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.75 — Н 3.85 — П2 4.77.

20.30. БАЙЕР — БОРУССИЯ М.

Ну, а вечером на «Бай-Арену» к «аспириновым» пожалует хандрящий Гладбах, за которым болельщики уже год ездят на выезды, как на эшафот. Кстати, интересно, что гостевое проклятие «жеребцов» по факту началось именно в Леверкузене, где они в декабре 2015-го были разгромлены со счетом 0:5 (хет-трик Чичарито и дубль Кисслинга). Именно с тех самых пор «Боруссия» за 17 визитов на чужие стадионы собрала лишь жалкие 7 очков.

Красиво было бы завершить серию там же, где она началась. Но несмотря на то, что три из четырех последних матчей «жеребцы» у «Байера» выиграли, сейчас легко им не будет. На «Бай-Арене» Гладбах вообще проигрывал чаще, чем любой другой клуб Германии (19 раз), а не пропустить там «жеребцам» последний раз удавалось аж в 96-м году. Что ж, зато зрелищность игра обещает. За 17 своих последних встреч эти рейнские коллективы порадовали зрителей аж 67 мячами — в среднем больше четырех за игру.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.86 — Н 3.73 — П2 4.26.

29 января, воскресенье

17.30. ФРАЙБУРГ — ГЕРТА.

Девятым местом по итогам первого круга «Фрайбург», едва вернувшийся в элиту, пожалуй, может быть доволен. Как, впрочем, и «Герта» своей пятой строчкой, жаль только закончили первый круг оба коллектива поражениями. Берлинцы уступили Леверкузену, хотя имели шансы зацепиться за ничью, а «Фрайбург» все же пропустил от «Баварии» в компенсированное время. Впрочем, рефлексии Штрайху сотоварищи чужды, и перед встречей с «Гертой» брайсгау даже смотрятся фаворитами. Лишь одно поражение в пяти последних матчах, хорошая физическая готовность — в матче с «Баварией» команда набегала аж 125 километров. А вот «Старая дама», напротив, проиграла три из четырех последних встреч — начала напоминать о себе усталость игроков и короткая скамейка. Впрочем, во Фрайбурге берлинцам может помочь статистика: у себя дома брайсгау одолели «Герту» всего один раз — в мае 2001 года.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.44 — Н 3.21 — П2 3.05.

19.30. МАЙНЦ — БОРУССИЯ Д.

170 матчей, которые Томас Тухель провел на тренерском мостике «карнавальщиков», до сих пор остаются рекордными для одного тренера «Майнца». Впрочем, больше радости это ностальгическое свидание обещает «Боруссии» — ведь перебравшись в Дортмунд, Тухель выиграл у Мартина Шмидта все три очных встречи. Однако если «Майнц» нынче шагает по чемпионату удивительно ровным шагом (8 очков отделяют клуб от еврозоны и те же 8 — от зоны вылета), то у «Боруссии» не все так гладко. Чтобы собрать столько же очков, сколько в прошлом сезоне, «шмелям» надо выиграть 16 из 17 оставшихся матчей. Конечно, за 5 последних лет Дортмунд всегда играл во втором круге лучше, чем в первом, но тут задача кажется невыполнимой. Впрочем, обыгрывать «Майнц» в любом случае надо, равно как и поддержать статистику зрелищности, которой в нынешнем сезоне может гордиться «Опель Арена». Именно этот стадион видел больше голов текущего чемпионата, чем любая другая арена Германии — аж 32 за 8 матчей.

Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 5.06 — Н 4.16 — П2 1.64.