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27 января 2017, 16:30 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Пайет отказался играть за молодежную команду «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет, тренирующийся с молодежной командой лондонцев, отказался принимать участие в игре коллектива против сверстников из «Астон Виллы». Француз опасается травм, которые могут помешать ему этой зимой перейти в «Марсель».

Сам футболист готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в клуб, за который выступал до переезда в Англию. В этом сезоне Пайет провел в составе «Вест Хэма» 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

Напомним, на прошлой неделе главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что Димитри Пайет больше не хочет играть за команду, несмотря на продленный недавно контракт до 2021 года. После этого хавбек был отправлен в молодежную команду.

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