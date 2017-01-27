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27 января 2017, 16:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Умер первый тренер Месси

Ушёл из жизни Эрнесто Веккьо — первый тренер нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает AS.

Специалист умер в возрасте 65 лет в Росарио. Эрнесто Веккьо тренировал Месси, когда Лео делал первые шаги в «Ньюэллс Олд Бойз». Веккьо работал с подростковыми командами до последних дней жизни.

«Я начал с ним работать, когда Лео играл на маленьких площадках в спортивном комплексе “Белла Виста”. Именно там он показал, что обладает определённой техникой, которая отличалась от всех остальных», — сказал Веккьо в одном из своих интервью.

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