«Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании

По её итогам четыре команды узнали соперников друг друга. В ½ финала пробились «Сельта», «Алавес», «Барселона» и «Атлетико».



«Барселоне» выпало играть против мадридского «Атлетико», а «Алавес» встретится с «Сельтой», которая выбила из турнира мадридский «Реал».



Первый матч между «Атлетико» и «Барселоной» пройдёт на «Висенте Кальдерон», а ответный через неделю на «Камп Ноу». «Сельта» первый матч проведёт дома.



Точные даты полуфинальных матчей станут известны позднее.