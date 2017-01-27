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27 января 2017, 16:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Кубка Испании.

По её итогам четыре команды узнали соперников друг друга. В ½ финала пробились «Сельта», «Алавес», «Барселона» и «Атлетико».

«Барселоне» выпало играть против мадридского «Атлетико», а «Алавес» встретится с «Сельтой», которая выбила из турнира мадридский «Реал».

Первый матч между «Атлетико» и «Барселоной» пройдёт на «Висенте Кальдерон», а ответный через неделю на «Камп Ноу». «Сельта» первый матч проведёт дома.

Точные даты полуфинальных матчей станут известны позднее.

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