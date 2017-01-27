Пайет до конца недели может покинуть «Вест Хэм» и перейти в «Марсель»
Полузащитник Димитри Пайет находится в шаге от ухода из «Вест Хэм Юнайтед» и перехода в «Марсель». The Mirror сообщает, что сделка может быть оформлена до конца недели.
После продолжительных переговоров стороны практически согласовали сумму трансфера. «Марсель» готов заплатить £ 22 млн плюс £ 3 млн в виде бонусов, а «Вест Хэм» снизил цену с £ 35 млн до £ 26 млн. Если стороны уладят расхождение в £ 1 млн, то уже в эти выходные 29-летний француз может вернуться на родину.
В «Вест Хэме» Димитри Пайет играет с 2015 года, куда перешёл из «Марселя».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter