Пайет до конца недели может покинуть «Вест Хэм» и перейти в «Марсель»

После продолжительных переговоров стороны практически согласовали сумму трансфера. «Марсель» готов заплатить £ 22 млн плюс £ 3 млн в виде бонусов, а «Вест Хэм» снизил цену с £ 35 млн до £ 26 млн. Если стороны уладят расхождение в £ 1 млн, то уже в эти выходные 29-летний француз может вернуться на родину.



В «Вест Хэме» Димитри Пайет играет с 2015 года, куда перешёл из «Марселя».