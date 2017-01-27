The Guardian: Кабананга обратил на себя внимание скаутов

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Наши английские коллеги полагают, что, хотя это и не слишком хорошая идея — подписывать игроков сразу после их успешных выступлений на турнирах, игра Кабананги за сборную Демократической Республики Конго в соревновании должна была привлечь внимание некоторых скаутов. И поскольку контракт у форварда с «Астаной» заканчивается летом, казахстанскому чемпиону было бы целесообразно его продать сейчас.