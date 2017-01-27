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27 января 2017, 15:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

The Guardian: Кабананга обратил на себя внимание скаутов

Английская The Guardian высказала свое мнение насчет сверкнувшего на Кубке Африканских Наций в Габоне форварда «Астаны» Жуниора Кабананги, сообщает Sports.kz.

Английская The Guardian высказала свое мнение насчет сверкнувшего на Кубке Африканских Наций в Габоне форварда <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Жуниора</span> <span class=error>Кабананги</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Наши английские коллеги полагают, что, хотя это и не слишком хорошая идея — подписывать игроков сразу после их успешных выступлений на турнирах, игра Кабананги за сборную Демократической Республики Конго в соревновании должна была привлечь внимание некоторых скаутов. И поскольку контракт у форварда с «Астаной» заканчивается летом, казахстанскому чемпиону было бы целесообразно его продать сейчас.

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